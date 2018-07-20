Толстая модель шокировала своим фото в ванне с сыном

Сегодня, 22:06

Женщина обескуражила своих подписчиков таким откровенным фото с сыном.

33-летняя Тесс Холлидей – самая толстая модель в мире (ее вес – 155 кг, а рост – 165 см). Ее размер – XXL (примерно 60-й размер по российским стандартам).

Она с детства рассылала свои портфолио в различные модельные агентства, но из-за немодельной фигуры агентства отвергали ее услуги. Ее карьера началась с реалити-шоу Heavy на американском телевидении. После шоу она стала получать приглашения от модных марок, как модель больших размеров. Ей, наверно, повезло, что в 2010-х большие модели стали набирать популярность в индустрии моды. Тесс Холлидей снималась для различных модных журналов (например, Vogue).

У Тесс двое сыновей. Один сын, Райли, родился в 2005-м, второй, Боуи – в 2016-м.

Сейчас же plus-size модель шокировала Сеть своим провокационным фото. Она, совершенно голая, находится в ванне со своим двухлетним сыном. Мало того, она еще как-то странно подняла ногу.

Сама Тесс написала, что она часто принимает ванну с ребенком, а странно держит ногу потому, что сделала тату, которое нельзя мочить. Еще она добавила, что ей все равно, как отреагируют хейтеры, все равно она гордится своим телом.