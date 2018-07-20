«Толстуха» Катя Жужа с фанатами высмеяла свой жир

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Участница «Дом-2» приятно удивила своих почитателей. Катя открыто показала то, что большинство знаменитостей изо всех сил скрывают.

В опубликованном фото, Жужа с деланным ужасом указывает на свою жировую складку и комментирует: «Когда ты похудела, но не до конца». Многие фанаты, приняв все за чистую монету, принялись утешать «толстуху». В качестве успокоительного поклонники повторяли мантру о «девушках в теле, которые всегда в моде». Однако многие подхватили иронический настрой девушки и стали смеяться с ней в унисон. Пользователи отметили большое мужество Кати, которое в тяжелых Instagram-условиях не пользуется фотошопом, не ретуширует изъяны и не втягивает живот, «как некоторые». Все сошлись на том, что самоирония и умение посмеяться над собой - несомненный признак ума. А жир – сегодня есть, завтра нет, решили подписчики.