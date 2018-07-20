«Приземлись»: Фанаты попросили Серябкину жить обычной жизнью

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По мнению поклонников, солистка SEREBRO «зазвездилась» из-за своей популярности и заработков.

Ольга Серябкина теперь даже не водит машину самостоятельно, а вызывает такси для VIP-персон. Частые гастроли привели к тому, что певица может себе позволить разве что короткий отдых дома, после чего снова летит давать концерты. Однако фанаты не стали жалеть знаменитость, отмечая, что она слишком много об этом говорит.

По мнению поклонников, Ольга Серябкина просто хвастается, забывая про то, что у её подписчиков обычная жизнь. Певицу попросили «приземлиться», иначе она настолько оторвётся от собственных фанатов, что её у них попросту не останется. Поклонники подчеркнули – именно благодаря им Ольга Серябкина на плаву, так что если не будет уважать пожелания, то как минимум не сможет себе позволять элитное такси. Некоторые фанаты, впрочем, не стали злиться, а просто восхитились красотой знаменитости.