Ирина Медведева, звезда шоу «6 кадров», вышла замуж

Сегодня, 05:15

Сегодня известная беларусская артистка, звезда скетч-шоу «6 кадров», а также киноартистка, обвенчалась со своим мужем в Елоховском соборе в Москве.

Ирина Медведева сказала, что всегда была уверена, что ее венчание будет именно здесь. Этот московский собор поразил ее красотой и величием.

Ирина вышла замуж за французского бизнесмена по имени Гийом. Фамилия его СМИ пока неизвестна. Они уже расписались в Париже 5 июля в узком семейном кругу, а в России решили провести венчание и свадьбу.

На свадьбе объявлен дресс-код: все гости должны быть одеты по моде 1910-х годов. Из Франции приехали около 35 родственников и друзей, практически все они до этого не были в России, и сейчас им покажут русскую свадьбу с цыганами и казаками. Ресторан также будет оформлен в русском стиле.