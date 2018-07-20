Блогер из Челябинска стала обложкой журнала MAXIM

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Девушка старалась украсить обложку уже не первый раз, по после «Прямой линии» с Путиным ей это всё же удалось.

Блогер из Челябинска Наталья Краснова рассказала, что ей удалось попасть на обложку популярного мужского журнала MAXIM не с первого раза. По словам девушки, она хотела стать обложной таблоида и участвовала в пробной фотосессии ещё три года назад, но тогда её сочли не интересной.

Наталья Краснова опубликовала видео с нашивкой MAXIM cover girl ещё 7 июня. В тот же день блогер стала задавать вопросы главе РФ Путину во время «Прямой линии».

У российского президента девушка интересовалась, как он относится к блогингу. Именно это, по мнению некоторых фанатов Красновой, и стало главной причиной, почему она стала резко интересна MAXIM.

Другие люди решили, что блогер стала обложкой благодаря своей приятной внешности, популярности в социальных сетях и чувству юмора.