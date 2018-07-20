Разин назвал Бузову самой бездарной певицей всех времен

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Свое мнение участник «Ласкового мая» высказал на программе «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. За звезду хайпа вступился Лев Лещенко, отметивший ее трудолюбие.

Сергей Разин назвал Ольгу Бузову самой бездарной певицей всех времен и народов, которая даже превзошла его самого по бездарности. Сам он, не умея полноценно петь, записал 123 песни и выступил на 2,8 тысяч концертах. Ольгу Бузову не обсуждает только ленивый.

Ранее Юрий Лоза назвал певицу «пирожком ни с чем», а она на все комментарии только ухмыляется, отмечая, что на сегодняшний день обижать Бузову не модно. И в этом она права, ведь теледиву любят миллионы, ее концерты всегда полны преданных и искренних поклонников, которые знают ее песни наизусть. Трудолюбию звезды действительно можно позавидовать, поскольку она участвует во всевозможных проектах, программа и успевает открывать свой ресторан.