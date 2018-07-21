Олег Газманов приехал в Светлогорск и спел «Балтийский берег» на балконе гостиницы

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Накануне своего Дня Рождения певец приехал на Родину, чтобы поучаствовать в фестивале «Голосящий КиВиН-2018».

Знаменитый певец Олег Газманов приехал в Светлогорск и поселился в отеле Grand Palace, который расположен на морском берегу. В этот же день Газманов вышел на балкон своего шикарного номера и снял видео, на котором он спел песню «Балтийский берег». Ролик он опубликовал в своем аккаунте в Instagram, подписав: «Делюсь хорошим настроением!!!». Многие комментаторы поблагодарили Олега за эту публикацию и удивились красоте вида из его номера на балконе гостиницы.



Олег Газманов будет участвовать в работе жюри ежегодного фестиваля «Голосящий КиВиН» 21 и 22 июля 2018 года. В этом году судьями фестиваля станут: Валдис Пельш, Владислав Третьяк, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Юлий Гусман, Пелагея и Олег Газманов. Многие из жюри уже много раз бывали в судейском кресле и имеют приличный опыт, однако, Олег Газманов будет в данном амплуа впервые.

Награды в виде «голосящих птиц» будут распределены между конкурсантами на усмотрение членов жюри.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов выступил в Донецке в честь Дня Республики. Дончане оценили этот жест и вдоволь повеселились на празднике. Однако, некоторые скептики решили, что посещение Республики - это лишь собственный пиар артиста.