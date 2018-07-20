Поклонники сравнили новый сценический костюм Киркорова с униформой швейцара

Сегодня, 18:22

Фанаты Филиппа Киркорова сознались, что скучают по ярким и блестящим костюмам певца.

Певец побывал на праздновании дня рождения Григория Лепса в «Олимпийском». Филипп Киркоров устроил имениннику грандиозное шоу и исполнил кавер на песню «Если хочешь, уходи». Поклонников удивило, что король поп-музыки на этот раз решил отказаться от блёсток и перьев. Все яркие элементы достались полуголым артистам из подтанцовки. Сам Филипп выбрал для себя новый скромный сценический наряд. На артисте были белые брюки, красный пиджак и пальто в тон. На голове красовался берет, а на ногах были тяжёлые армейские ботинки с шипами.

Киркоров поделился снимками и видеозаписями с выступления на своей странице в социальной сети Instagram, но получил неожиданную реакцию. Пользователи сравнили сценический наряд с униформой швейцара, особенно выделялись белые перчатки артиста. «Филипп, что с вами? Подрабатываете после концертов в фойе парижских отелей?», - написал один из пользователей. Им было непривычно видеть Киркорова в скромном костюме. Многие писали, что скучают по экстравагантным нарядам артиста, в которых тот сверкает ярче любого диско-шара.