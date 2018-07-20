Младшая Лолита «валит» из Украины

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«Этому требуется положить конец». Дочь шоу-дивы едет на обучение в Варшаву.

«Бег» - это не только произведение Булгакова и одноимённый фильм. Это то, что сейчас происходит на территории Украины. Сейчас оттуда «валит» младшая Лолита, которую воспитала певица.

Девушка уже смогла поступить на филологический факультет польского университета. Она страстно желает уехать из Украины, но год ей потерпеть ещё придётся.

Лолита сообщала, дочь неоднократно говорила, что продолжает своё обучение в Лондоне или дальше. Однако, пока согласилась лишь на отъезд в Варшаву.

Её дочь большую часть времени проживает с бабушкой. Та по натуре своей домоседка и никогда не отпускала внучку далеко.

Лолита говорит, что полностью уверена в своей дочери и постоянной опеке над ней пора положить конец.

Шоу-дива сообщила, что её дочь неплохо владеет английским и, немного, немецким. Поэтому избрана филология. Польша – просто потому, что поближе.

Лолита поделилась своей мечтой. Она состоит в том, чтобы бабушка осталась дома, а Ева в свои 18 лет начала взрослую жизнь. И не на Украине.

Объяснения этому ни она сама, ни дочь не представили. Впрочем, говорят знатоки мира шоу-бизнеса, и не нужно.