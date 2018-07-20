Роза Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи

Сегодня, 17:18

Ведущие телепрограммы не раз ссорились в эфире и Роза решила сообщить о небылицах, которые ее коллега говорит на камеру.

В сети интернет практически ежегодно появляются сведения о трудных отношениях между коллегами по программе «Давай поженимся». Лариса Гузеева недавно высказалась о конфликте Василисы Володиной с Лерой Кудрявцевой: «Телевизор случайным людям сносит голову!».

Роза Сябитова сообщила, что еще в самом начале создания программы Лариса настаивала на том, чтобы отношения между коллегами были только на съемочной площадке.

Однако, Роза уверена, что Гузеева и Володина все равно общаются между собой, так как живут по соседству. Также она сообщила, что Лариса очень часто любит «врать на камеру». К примеру, когда-то ведущая программы заявила, что как только приходит со съемок домой, то сразу становится за плиту и готовит на всю семью. Роза решила однажды последовать примеру коллеги и, вернувшись домой в час ночи, стала варить еду и печь пироги.

На следующее утро она не смогла встать с кровати, о чем и сообщила Гузеевой, но она в ответ только посмеялась: «Я же это не тебе говорю, а зрителям. Естественно, я дома ничего не готовлю!». Также Сябитова уличила Ларису Гузееву во лжи по поводу ее доходов и о том, что та живет несладко, ведь у нее в собственности находится огромный особняк.