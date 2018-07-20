Розенбаум ответил Кобзону, распространявшему слухи об онкологии

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Знаменитый русский бард написал опровержение на сообщение о том, что у него обнаружили раковую опухоль.

Розенбаум заявил, что, как и прежде жив, здоров и чувствует себя превосходно. Поклонникам, поверившим Кобзону, распространявшему слухи об онкологии, 66-летний шансонье ответил, написав сообщение в Instagram. Он заверил интернет-сообщество, что причин для волнения нет: он находится в добром здравии.

Поводом для слухов стало сообщение другого знаменитого певца Иосифа Давыдовича Кобзона о том, что он много лет ведет борьбу с раком. В эфире одного ток-шоу он заявил, что онкологическим заболеваниям более остальных подвержены люди одаренные интеллектуально и творчески. Коллегам по цеху, которые страдают от похожей болезни, он посоветовал обратиться в клинику, которая находится на юге Москвы. Среди пораженных раком друзей он упомянул и Александра Розенбаума.

Это заявление вынудило Розенбаума принять меры для пресечения распространяющегося слуха. Певец говорит, что ранее ему не приходилось опускаться до оспаривания, потому что распространением слухов занималась в основном «желтая пресса». Но то, что источником сплетен, стал уважаемый всеми человек, заставило артиста внести ясность.