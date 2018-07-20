«Лечение недуга»: Дана Борисова подтвердила, что Милана Кержакова лечится от наркозависимости

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Запрещённые вещества стали общей проблемой Дианы Борисовой и Миланы Кержаковой. Под последним постом Дана Борисова рассказала, где скрывается Милана Кержакова.

Такой информацией звезда стала располагать из-за того, что сама проходила лечение в том же реабилитационном центре. Жена футболиста отрицает, что страдает от недуга, всячески оправдываясь перед подписчиками. Телеведущая, в свою очередь, назвала гостиницу, где сейчас находится Кержакова.

«Sabai-samui» - так называется место, которое предоставляет услуги, связанные с лечением разнообразных зависимостей. Одной из главных особенностей является то, что человек сам может выбрать подходящую ему методику лечения. Сам факт того, что лечение анонимное уже предоставляет гарантию безопасности. Но до сих пор неизвестно, откуда у Борисовой информация такого уровня секретности. Дана решила подробнее рассказать обо всём и подтвердить слухи, когда проведёт прямую трансляцию в Instagram.