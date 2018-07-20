Амира Хана назвали трансфобом, когда он «забыл» пол Кейтлин Дженнер

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Знаменитый боксер слегка запутался в «половом вопросе» и был немедленно заклеймен поборниками ультра-толерантности.

Амир Хан в компании с Кейтлин Дженнер посетил церемонию вручения престижной спортивной премии ESPY. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Может по забывчивости, может намеренно, он назвал свою приятельницу Брюсом, что вызвало бурю возмущения среди его подписчиков. Самые ретивые назвали Амира трансфобом, что для современной Америки – серьезное обвинение. Комментаторы потребовали у боксера пояснений за что он не любит трансгендеров и транссексуалов. Новоявленный трансфоб заявил, что он «ничего такого» не имел ввиду. Просто по привычке он назвал женщину ее старым именем. Мало того, они оба из мира спорта - Кейтлин Дженнер до смены пола была выдающимся легкоатлетом Брюсом Дженнер. Поэтому, им всегда есть, о чем поговорить, невзирая на «межполовые» нюансы. И, хотя, Амир Хан переписал пост, уже употребляя имя Кейтлин, на его странице еще долго бушевали толерантные страсти.