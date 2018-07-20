«Ни капли женственности»: Ольга Бузова ужаснула новой фотосессией

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Ольга Бузова в очередной раз «радует» поклонников. Фанаты устали твердить о том, что что-то нужно незамедлительно менять.

Новая фотосессия могла стать тем шансом для певицы, который смог бы вернуть любовь народа. В последнее время Ольга стала сплошным разочарованием для своих поклонников. Образ, подобранный для певицы, напоминал больше мужской, не оставив ни капли женственности. Многие пользователи согласились с тем, что журнал «Харперс базар» буквально изуродовал девушку.

«Похожа на работягу с рыболовецкого судна», - пишет один из комментаторов. Огромным минусом для звезды российского шоу-бизнеса стало то, что она не прислушивалась к конструктивной критике кого-либо. Подобное поведение сыграло злую шутку с Олей. Водолазка полностью закрыла шею девушки, а плечи кажутся огромными из-за жёлто-чёрного пиджака. Не оставили без внимания поклонники и визажиста. «Ужасная работа. Как смотреть? Глаза, как мышиные. Куда смотрит наш кумир?», ответила одна из фанаток в своей Instagram-истории.

По мнению людей, всё в этой фотосессии оставляет желать лучшего: причёска, одежда, работа визажиста и фотографа. Поклонники вспомнили ситуацию, когда Ольге посоветовали уволить своего стилиста.