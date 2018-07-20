«Права сиська больше»: Решетова поразила поклонников глубоким декольте

Сегодня, 21:08

Девушке Тимати нравится привлекать к себе внимание таким образом. Нет ничего проще, чем просто показать грудь.

Анастасия Волконская-Решетова в очередной раз решила напомнить подписчикам о своём размере, крупным планом продемонстрировав своё глубокое декольте.

Подписчики тут же разразились бурными комментариями под постом, отмечая как Тимати повезло с девушкой, ведь не каждая обладает такой «душой». Однако кроме лестных, как обычно, появились и те, которые нашли недостатки: «Боже, права сиська больше ж», «Настя, прикройтесь», «искусственная!».

Однако, девушка практически никогда не обращает внимания и не реагирует на такие выпады своих подписчиков, ведь их слишком много, и в этом нет никакого смысла.