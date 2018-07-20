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На своих страницах в соцсетях Земфира разместила пост с критикой молодых исполнительниц.

Она буквально обругала 18-летнюю Анастасию Иванову (Гречку) и 20-летнюю Елизавету Гырдымову (Монеточку).

64-летний певец Юрий Лоза прокомментировал скандал Земфиры, Гречки и Монеточки. Он сказал, что ему далека Земфира, а по поводу молодых исполнительниц - он раскритиковал их псевдонимы.

«Гречку я вообще слушать не буду. Я вообще-то ее ел всю жизнь. А Земфира — это не рок, это бытовуха. Имя Гречка говорит о том, что у человека не очень хорошо со вкусом. Нельзя из продуктов делать себе псевдоним. Монеточка, судя по имени, — это блатная музыка, шансон. Тюремная вот эта вот, Монеточки все, ну и так далее», — сказал музыкант.

Хорошими вариантами псевдонимов, по его мнению, являются, например, Мадонна и Жасмин.

В дальнейшем же Юрий Лоза посоветовал Гречке и Монеточке не заморачиваться их критикой. Ведь молодым исполнительницам не должно быть очень интересно мнение стариков. А «стариками» для них являются все, кому больше 30-ти лет.

Напомним, что по поводу Гречки Земфира высказалась, что голос и внешность – ужасны. Петь не умеет, тексты тоже отвратительны, и очень некрасивая. По отношению к Монеточке у Земфиры были такие претензии: при хороших текстах песен и нормальной внешности петь совсем не умеет. По мнению 41-летней певицы, у Монеточки омерзительный голос. Пользователи не поняли, почему Земфира так жестко обрушилась на молодых исполнительниц. Некоторые даже предположили, что страницу певицы взломали.

Но вскоре Земфира подтвердила, что пост писала именно она. Но причина неприязненного комментария Земфиры, видимо, в том, что в недавнем интервью Монеточка заявила, что «Гречка покруче Земфиры». Обе молодые певицы уже выступали в шоу «Вечерний Ургант». Гречка была признана «открытием года» по версии журнала «Афиша Daily». Монеточка выпустила весной альбом, который назвали главным русскоязычным альбомом года. Песни из него находятся в топе «Яндекса».