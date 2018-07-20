«Слишком женственные»: поклонницы раскритиковали руки Димы Билана

Сегодня, 15:02

Певец, желая похвастаться урожаем с родительского огорода, получил порцию критики своих конечностей. Поклонницы посчитали, что руки Билана не совсем похожи на мужские.

Дима решил показать, как выглядят настоящие фрукты «прямо с огорода» в противовес тем, которые заполняют полки супермаркетов. Для этого он опубликовал фото грозди черной смородины, которая лежала на ладони певца. Дима поинтересовался, что растет на приусадебных участках его подписчиков. Пока одни читатели делились своими достижениями в сельском хозяйстве, другие пристально разглядывали руки певца.

Унизанные несколькими кольцами пальцы и ладонь Билана показались слишком женственными многим его почитательницам. Многие не могли поверить, что перед ними рука мужчины. Высказывались предположения, что, женоподобной рука кажется из-за множества украшений. А возможно, причиной послужила некоторая холеность и изнеженность ладони Билана, посчитали почитательницы певца.