Муж Кэти Прайс не прошёл проверку на детекторе лжи

Сегодня, 13:35

Киран Хейлер не смог ответить на все вопросы по поводу своей неверности Кэти Прайс.

В одном из ток-шоу стриптизёр согласился на применение детектора лжи. Однако, всего нескольких вопросов оказалось достаточно, чтобы тесты пришлось прекратить. Муж популярной певицы и модели соврал, рассказывая о том, был ли он верен Кэти Прайс. Расстроенная результатами проверки знаменитость отметила, что она понимала – её обманывали.

Когда Кэти Прайс впервые это почувствовала, то это полностью её сломало. В дальнейшем она просто перестала доверять супругу. Боль от того, что Киран Хейлер не прошёл тесты, была похожа на ощущение от очень жестокой шутки. Певица отметила, что муж показался её каким-то другим человеком. Сам стриптизёр отметил, что измены для него были подобны увлечению, странному способу получения адреналина, при котором он просто превышал меру.