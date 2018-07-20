«Уверовал в Бога»: Илья Яббаров стал просить подписчиков о пощаде

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Телешоу «Дом-2» не перестаёт удивлять количеством интриг и скандалов. Очередная неразбериха случилась с Ильёй Яббаровым – участником проекта.

Пользователи негативно отреагировали на ссору с Алёной Рапунцель, а уж тем более не смогли принять оскорбления в адрес Романа Гриценко. За последние сутки было опубликовано столько комментариев с угрозами и критикой, что Илье пришлось скрыть их. На такие меры мужчина был вынужден пойти, а также рассказал, что он не чувствует себя в безопасности.

Зрители проекта до сих пор не понимают, зачем нужно было заводить отношения с Алёной, а потом в эфире её унижать. Дружбу с Гриценко пользователи назвали обычной показухой и способ продвижения своей персоны в рейтинге. Яббаров умоляет людей одуматься и перестать угрожать, упоминая Бога в своих изречениях. В других соцсетях также прокомментировали происходящее: «Неужели в Боженьку уверовал?», «Не мужчина, а чёрт знает что».