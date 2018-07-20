Вчера, 23:15

Поклонники сатирика Михаила Задорнова с нетерпением ждут выхода на экраны фильма «Неожиданный Задорнов». В трейлере к картине они уже смогли полюбоваться на его прекрасную дочь Елену, которая долгие годы скрывалась от публики.

Завтра 21 июля всенародно любимому российскому сатирику Михаилу Задорнову исполнилось бы 70 лет, но, к сожалению его близких и поклонников, он не дожил до такого юбилея. Напомним, что знаменитость долгие годы боролся с онкологическим заболеванием в одной из специализированных клиник Германии.

Специально к этой дате кинематографисты сняли картину «Неожиданный Задорнов», где расскажут о его жизни с необычной стороны. Сообщается, что за основу были взяты кадры из различных передач, также воспоминаниями о юмористе поделятся его друзья, вдова Елена Бомбина, дочь Елена и сестра Людмила.

Известно, что Задорнов никогда не выставлял свою семью на показ. После выхода трейлера к фильму, поклонники восхитились красотой и утонченностью дочери звезды. Многие отметили, что дар повествования она унаследовала от отца. Единственная наследница Михаила Николаевича с большим трепетом отзывалась об отце и его отношении к ней и матери. На публику вышла сексуальная дочь Задорнова, и поклонники восхитились ее красотой. Они отметили, что девушка очень похожа на своего отца.