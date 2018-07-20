«Дом-2»: Африкантова устроила девичник перед свадьбой с Капаклы

Сегодня, 11:57

Марина гуляла с подругами в пустом клубе на Сейшелах. Роман отправился в поход в компании парней, чтобы посетить самую высокую точку островов.

На проекте «Дом-2» очередной повод для радости: 30-летняя Марина Африкантова и 19-летний Роман Капаклы намерены пожениться. Девушка устроила девичник перед свадьбой и пригласила подружек в пустой клуб на Сейшелах, намекая на свою порядочность.

Роман, в свою очередь, не стал заказывать стриптизершу и напиваться до полусмерти, а отправился в поход со своими друзьями, чтобы посетить самую высокую точку на Сейшелах. Возможно, после таких гуляний публика и домочадцы поверят Марине и Роману, ведь многие уверенны, что 11-летняя разница не позволит двум людям любить друг друга искренней и чистой любовью. Примечательно, что в проекте «Свадьба на миллион» Африкантова и Капаклы заняли второе место.