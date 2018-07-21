Евгения Медведева завела любовные отношения с финалистом «Голос.Дети»

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Пара гуляла за руку по парку Горького на одной из вечеринок.

Известная российская фигуристка Евгения Медведева завела роман с Кристианом Костовым, который был финалистом известного шоу «Голос.Дети». О том, что у пары появились любовные отношения стало известно из социальных сетей.

Пользователи Сети заявляют, что Евгения Медведева стала проводить с финалистом шоу «Голос.Дети» слишком много времени. Пара часто бывает наедине. К примеру, в парке Горького на одной из вечеринок фигуристка Медведева и Костов развлекались в обществе друг друга.

Певец и фигуристка весь вечер держались за руки, а когда они смотрели друг на друга проскакивали влюблённые улыбки. Присутствующие в московском парке люди рассказали, что между Медведевой и финалистом «Голос.Дети» была настоящая иска. Сами знаменитости такие заявления пока что никак не комментируют.