«Хотел бросить жену и тайно сыграть свадьбу»: Стало известно о странном романе Караченцова

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Балерина соблазнила знаменитого актёра в возрасте 18 лет.

На днях экс-прима Мариинского театра Елена Дмитриева шокировала общественность заявлением о длительном, но странном романе с Николаем Караченцовым. От неё на передаче «Прямой эфир» зрителям стало известно, что с актёром она якобы познакомилась через общих знакомых на празднике. Тогда Елене было всего 18 лет. Тем не менее, разница в возрасте и положении не остановила юную балерину на пути завоевания сердца Караченцова.

Как и тот факт, что актёр к тому моменту уже был женат. Уже вскоре они начали встречаться втайне от знакомых. В доказательство своих слов женщина принесла в студию совместные фотографии с мэтром, письма, кассеты с записью его голоса и даже простыню, которую она застилала, когда к ней приезжал звёздный любовник. По словам Дмитриевой, Караченцов любил её, хотел бросить жену и тайно сыграть с ней свадьбу. Планы оборвала трагедия, которая случилась в 2005 году, когда актёр сильно пострадал в автомобильной аварии.

Супруга Людмила Поргина, которая также была на передаче, не поверила ни единому слову соперницы и заявила, что той место в психиатрической лечебнице. Все доказательства балерины женщина считает ничтожными и говорит, что Караченцов никогда не был одержим «нимфетками». Якобы актёр всегда увлекался статными и зрелыми женщинами.

Ранее мы писали, что Караченцов приостановил лечение рака из-за нового заболевания.