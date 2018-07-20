«Неудачная пародия Бузовой»: Поклонники Юлии Ковальчук раскритиковали «плоскую» звезду

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В Сети появилась публикация, на которой Юлия Ковальчук демонстрирует свою фигуру. Поклонники восприняли такого рода фото не совсем так, как бы звезде того хотелось.

Многим людям девушка напомнила Бузову, при том – неудачную её пародию. Купальник, в котором была звезда, не понравился пользователям. «Можно и без него. На вас он даже не висит»,- пишет один из комментаторов. Сравнение с Бузовой возникло из-за того, что у обеих звёзд шоу-бизнеса совсем нет груди.

Неудачное фото получило огласку и подписчики посоветовали немедленно удалить публикацию. «Фигуры нет, популярности таким образом вам не добиться»,- пишет один из пользователей. Многие удивлены, почему же у Ковальчук нет груди. Совсем недавно Юлия вскармливала своего малыша. Также звезда задалась вопросом, какие же купальники предпочитают её фанаты. Этот вопрос немного удивил, так как по мнению людей ответ в пользу раздельных купальников очевиден.