Лариса Гузеева обрушилась на Володину после ссоры с Кудрявцевой

Сегодня, 09:14

На программе «Давай поженимся» очередной конфликт. Ведущие откровенно недолюбливают друг друга.

В этот раз Лариса Гузеева обрушилась с критикой на Василису Володину. Это произошло после её ссоры с Лерой Кудрявцевой.

Постоянным зрителям шоу и ранее казалось, что Гузеева недолюбливает Володину. Как выяснилось, догадки были небезосновательны.

У Леры Кудрявцевой скоро должен появиться второй ребёнок. Она уже озаботилась поиском няни для неё. При этом, она хочет нанять азиатку. Телеведущая спросила своих подписчиков, был ли у кого-нибудь из них такой опыт.

Вскоре к переписке подключилась Гузеева. Она порекомендовала Кудрявцевой спросить Володину, поскольку у той была няня-филиппинка.

Лера ответила, что после одного своего матерного слова получила от Василисы послание гневного содержания и затем та удалилась из Instagram.

Гузеева посоветовал не обращать на такие выпады внимания. Случайным людям телевизор просто сносит голову. А писать гневные письма в адрес «взрослой бабы» является глупостью.

На «Давай поженимся» у ведущих конфликтные отношения. Гузеева уже говорила, что, кроме, как в кадре, нет никакого общения ни с Володиной, ни с Сябитовой.