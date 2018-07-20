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Вчера 19 июля младшей дочери Анны Седоковой исполнилось 7 лет. Певица разместила трогательное поздравление своей малышке на страничке в социальной сети.

В последние несколько месяцев Анна Седовова вынуждена бороться со своим бывшим мужем за право воспитывать их совместную дочку Монику, на данный момент малышка проживает с семьей отца в США. Знаменитость виделась с девочкой всего несколько раз, что доставляет душевную боль обеим.

Вчера 19 июля Монике исполнилось семь лет, в этот день Седокова не смогла быть рядом с дочерью, поэтому вынуждена была поздравить малышку на своей страничке в социальной сети. Анна Седокова сделала трогательное поздравление дочери ко дню рождения. Пока не известно, как на такое поздравление отреагировала девочка, ведь с матерью она не виделась уже девять месяцев.

Напомним, что сейчас Седокова судится с американским бизнесменом Максимом Чернявским, но долгие судебные тяжбы просто истощили ее нервную систему. По некоторым данным, экс-супруги все же смогли достигнуть компромисса в отношении пребывания Моники. Певице даже разрешили увидеться с дочерью на Кипре, где семья Чернявского праздновала день рождения малышки. Поклонники Седоковой очень рады, что их любимица сможет воссоединиться с дочерью.