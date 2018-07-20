Рудова отдыхает в Ницце с 19-летним сыном миллиардера Саркисова

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А что, Сергей студент МГИМО, ездит на голубом Bentley и является наследником главы «РЕСО-Гарантия». Между актрисой и парнем 16 лет разницы, но что такое возраст, когда есть пламенные чувства.

В Instagram каждый может узнать, чем дышит его кумир. Так журналисты поняли, что Наталья Рудова, звезда сериала «Татьянин день», отдыхает в Ницце (Франция) с 19-летним Сергеем Саркисовым, сыном знаменитого миллиардера из списка Forbes.

Наверняка нельзя заявить, что между Рудовой и Саркисовым-младшим что-то вспыхнуло и они целенаправленно отправились заграницу на совместный отдых, но общая фотография наталкивает на такие мысли. Стоит отметить, что на снимке позируют трое, и явно кто-то лишний. Сама Наталья не любит демонстрировать личную жизнь на всеобщее обозрение, потому журналистам и поклонникам остается только додумывать любовные истории.