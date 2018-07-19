«Когда вы прилетели, а багаж нет»: Волочкова удивила очередным фото с моря

Сегодня, 20:09

Известная скандальная балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram показала, как она выглядит в случае отсутствия задержки доставки багажа. Всё просто – без одежды.

Как только Волочкова не пыталась привлечь внимание к своей персоне. Раздевалась, делала шпагаты, ругалась с поклонниками, СМИ и даже судилась с водителем. Скандалов вокруг Волочковой очень много. Когда шпагаты перестали интересовать подписчиков, она решила избавиться от одежды. «Когда вы прилетели, а багаж нет», - так написала балерина на своей странице в Instagram. На Волочковой не было одежды, она просто сидела на берегу моря, прикрыв руками свою грудь.

С таких снимков и начиналась «скандальная известность» женщины. Чтобы удивленные поклонники не пришли в очередной ужас, балерина скрыла возможность комментировать свои записи. Ранее подписчики уже не раз заявляли, что Волочкова подаёт плохой пример своей дочери, а её поведение – позор для балетного искусства в России.