«Обедневшая» Анна Бузова рассердила фанатов розыгрышем авто

Сегодня, 20:25

Поклонники окончательно убедились в том, что Анна Бузова сделает все что угодно, лишь бы заработать деньги. Например, многие усомнились в честности конкурсов с «заоблачными» призами.

На странице в Instagram Анны Бузовой все чаще можно встретить рекламу сторонних брендов. Подписчики злятся из-за такого «мусора», ведь многие поверили и испытали некачественную продукцию на себе. Так, подписчики обвинили Анну в том, что она зарабатывает на популярности своей сестры, и спросили, действительно ли она настолько обеднела.

Последней новостью на аккаунте Бузовой был розыгрыш автомобиля BMW 3-Series. Кроме того, девушка обещает свои подписчикам постоянные призы размером от 50 до 100 тысяч рублей, которые разыгрываются каждые два-три дня. Ценную награду можно получить за подписку. При этом, участникам конкурса необходимо подписаться на 77 аккаунтов, включая Анну. Все эти люди, по словам Бузовой, надежные организаторы. Дизайнер также оставила сообщение, что надеется на победу своих поклонников, но не смогла этим никого воодушевить.

Подписчики единогласно написали, что не верят Бузовой. Чтобы доказать свою правоту, они попросили предоставить имена прошлых победителей. Многие уверены, что Анна не сможет ничего ответить, что докажет ее обман.