«Лягушка в памперсах»: Ольга Бузова рассмешила хейтеров новым фото

Сегодня, 20:33

Недоброжелатели продолжают указывать певице на её недостатки, из-за чего девушка изнуряет себя диетами.

Новый гастрольный тур Ольгу Бузовой продолжается. Девушка давала концерты по Европе, а теперь готовится к выступлению в Турции. Бузова опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию с одного из пляжей Анталии. На девушке был чёрный раздельный купальник, вышитый крупными черными бусинами. Пользователи оценили смелость Ольги, которая не использует фотошоп в своих фотографиях. Певица иронично назвала себя «лягушкой» .

Хейтеров рассмешил купальник Бузовой, который напомнил им памперсы из-за своей массивности. В это же время поклонники обеспокоены тем, что Ольга стремительно теряет в весе. На новом фото у певицы отчётливо видно ребра. Пользователи считают, что Бузова гонится за недостижимым идеалом и изнуряет себя диетами. Комментаторы призвали Ольгу перестать мучить себя и взять перерыв в работе, чтобы отдохнуть и набраться сил.