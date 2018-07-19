Анфиса Чехова показала необычное платье, в котором она хотела бы выйти замуж

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Анфиса Чехова часто поражает воображение поклонников нарядами собственного дизайна, и ее новаторские идеи не обошли стороной выбор платья на свадьбу.

На своей странице в Instagram Анфиса Чехова опубликовала фотографии, на которых она позирует в своем платье мечты для свадьбы. Это простое платье-сарафан, основа которого белая, но из-за больших желтых цветов, оно кажется очень ярким. Крой платья очень простой – лиф с неглубоким вырезом, стандартные бретели и объёмная юбка в пол. Летний сарафан совершенно не похож на свадебное платье, но подписчики пишут, что большего и не надо. Свадьба Чеховой была летом на пляже, и вместо жаркого платья и «многочисленных юбок» вполне мог подойти нарядный сарафан.

Однако некоторые так и не поняли, к чему было заявление про свадебное платье, были предположения, что актриса снова собралась замуж. Многие вспомнили неординарное решение Чеховой, когда она выходила замуж за Гурама Баблишвили в 2015 году. Тогда девушка выбрала светлое фиолетовое платье, которое одновременно выглядело классическим и идеально подходило для свадьбы на берегу моря.