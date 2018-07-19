«Удачи обеим»: Земфира жестко высмеяла Гречку и Монеточку

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Певица обсудила их голос, внешность, тексты и поведение на сцене. В качестве примера она вспомнила Жанну Агузарову, но за эту звезду вступились некоторые поклонники.

В социальной сети «ВКонтакте» в своей официальной группе Земфира жестко высмеяла новоиспеченных звезд эстрады Гречку и Монеточку, пожелав в конце удачи обеим. По словам уже опытной и востребованной певицы, Гречка имеет ужасные голос и внешность, ее трудно воспринимать, она вовсе не умеет петь, а тексты композиций не убедительны для слушателей.

Что касается Монеточки, то здесь все не так плохо. По мнению Земфиры, девушка пишет превосходные тексты, неплохо выглядит, но голос певица назвала омерзительным. В случае с Монеточкой Земфира вспомнила Жанну Агузарову, отметив ее приятный тембр, которым та поет всякую чушь. Такая критика очень неприятна, особенно для начинающих артистов.

В комментариях некоторые поклонники Земфиры согласились с ее авторитетным мнением, а другие напомнили, как в начале собственной карьеры она резко реагировала на критику собственной внешности.