Кержаков отправил жену в Таиланд лечиться от наркозависимости

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Милана Кержакова выложила в соцсети свое фото с острова Самуи, на котором внимательные пользователи узнали реабилитационный центр Сабай в Таиланде, в котором помогают избавиться от наркозависимости.

Хейтеры утверждают, что экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков отправил жену в Таиланд не просто на лечение. Он также отправил ее с глаз долой, чтобы оградить от ее влияния на их сына Артемия.

А реабилитационный центр Сабай – то же самое заведение, куда приезжала лечиться от наркозависимости телеведущая Дана Борисова.

Эпопея перипетий отношений Александра и Миланы Кержаковых сродни латиноамериканскому сериалу. Вначале Милана объявила, что Александр забрал их сына и не дает ей с ним видеться. Это сообщалось очень подробно, Милана утверждала, что Александр шантажирует ее неким видео, на котором она пьяная, и что женился он на ней из корыстных побуждений, так как ее отец Вадим Тюльпанов был членом Совета Федерации.

Вадим Тюльпанов погиб в автомобильной катастрофе, а Милана, по ее собственному признанию, в результате нервного срыва от отчаяния начала принимать наркотики.

Позднее Милана Кержакова опровергла свои же обвинения в адрес мужа. Она написала, что сына он не забирал, а пытался оградить его от влияния наркозависимой матери. Она извинялась перед Александром и всеми, кого ввела в заблуждение и обещала побороть свое пагубное пристрастие.

Видимо, сейчас мы наблюдаем эту самую попытку лечения наркозависимости. От ее результатов будет зависеть дальнейшая судьба семьи Кержаковых.