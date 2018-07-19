Татьяна Навка прокомментировала убийство фигуриста Дениса Тена

Сегодня, 18:29

Днём 19 июля олимпийский призёр Денис Тен столкнулся с двумя неизвестными возле своего автомобиля, после чего получил ножевое ранение. Многие представители спорта высказали своё мнение об убийстве, в стороне не осталась и Татьяна Навка.

На странице олимпийской чемпионки в Instagram появилась публикация, в которой она высказала свои эмоции относительно смерти Дениса Тена. «Ужасная трагедия», - пишет Татьяна. Она отмечает, что Денис был талантливым спортсменом и прекрасным человеком. Навка считает, что смерть 25-летнего парня является ужасным известием, как для представителей фигурного спорта, так и всего мира. Также она высказала соболезнования семье и близким спортсмена.

Поклонники Татьяны полностью разделяют её эмоции, считая случившееся нелепым стечением обстоятельств. Многих шокировало то, что желание завладеть зеркалами от автомобиля толкнуло людей на убийство. Многие считают, что преступников должны найти в ближайшее время, и они обязаны понести тяжелое наказание.