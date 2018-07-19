Олеся Малибу не может выбрать платье для свадьбы с «руки-базуки»

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Кирилл Терёшин всё ещё не подарил обручальное кольцо своей возлюбленной, но Олеся уже вовсю готовится к свадьбе.

Скандальная фотомодель Олеся Малибу обручилась с интернет-фриком Кириллом Терёшиным. Знаменитый «синтоловый качок» пообещал подарить возлюбленной кольцо с бриллиантом и букет из 101 красной розы. Ранее Олеся рассказала, что выбирает свадебное платье без подъюбника, с открытой спиной и длинным шлейфом. Модель намерена красоваться татуировкой пантеры на ноге, поэтому рассматривает платье исключительно с вырезом с правой стороны.

Олеся опубликовала в своём Instagram-аккаунте фотографию из одного из московских салонов. На снимке девушка позирует в белоснежном пышном платье, которое пришлось по вкусу поклонникам. Комментаторам понравилась идея с красными лодочками. Поклонники пары заявляют, что свадьба «руки-базуки» и Олеси Малибу станет событием года и принесёт молодожёнам огромную популярность.