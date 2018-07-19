«Поклонники в шоке»: Ольга Бузова покалечилась на отдыхе

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Теперь звезда не может нормально ходить. Бузова поранила ногу во время купания в море вместе с загорелым продюсером Эльмиром Магеррамовым.

Во время отдыха в Турции Ольга Бузова покалечилась. В ходе активного купания в море певица сильно поранила ногу. Об этом она отчиталась в своем сторис. Рядом с ней в тот момент находился ее продюсер, с которым Бузова мило "ворковала" и грелась на солнышке. Магеррамовым находится на отдыхе вместе со своей любимой исполнительницей.

Поклонники Бузовой были в шоке. Они ожидали, что после травмы ноги певица отменит ближайшие концерты и фанаты не смогут вживую увидеть кумира. На кадрах видео в сторис Бузовой она показала, как к гостиницу, где она отдыхает в Турции, прибыли медики. Врачи обработали кровоточащую рану и приложили компресс.

Спустя час Бузова уже отлично себя чувствовала и продолжала наслаждаться отдыхом. Но фанатов также заинтересовал продюсер певицы, с которым она проводит очень много времени. Сегодня пара демонстрировала нежные объятия и близкие отношения. И все догадки не спроста. Сейчас Бузова является одной из самых завидных невест России.

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