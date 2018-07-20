Красавица-дочь Александра Серова сорвала множество комплиментов

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В Сети появились комментарии, восхищенных внешностью Мишель, пользователей.

В Instagram на странице 64-летнего певца появились новые фотографии. На некоторых снимках запечатлена его красавица-дочь. Ее внешность восхитила интернет-сообщество: 25-летняя наследница сорвала множество комплиментов.

Поклонники Александра Серова засыпали похвалами его дочь. По мнению большинства «роковая красавица» в будущем «разобьет немало мужских сердец». Фанаты на все лады выражали свой восторг. Некоторые назвали дочь певца «горячей красоткой», «статуэточкой», «дюймовочкой», другие просто «очень красивой девушкой» с модельной внешностью, а были и те, кто посоветовал парням поостеречься, так как «Александровна дивно хороша!».

В эфире одного ток-шоу знаменитый отец рассказал, что обожает свою дочь. Она имеет все что пожелает: дорогие машины, одежду известных брендов и путешествия в любое время в любом направлении.

Мать красавицы - Елена Стебенева, мастер спорта по акробатической гимнастике. Пара рассталась в 2010 году, прожив в браке почти 20 лет.