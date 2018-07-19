Провалившуюся на «Евровидении» Самойлову «развели» мошенники

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В интернете она призывала помогать Юлии Титовой, но страница оказалась фейковой. В итоге, деньги певицы и доверившихся ей поклонников пошли в руки злоумышленников.

Юлию Самойлову, провалившуюся на «Евровидении», в интернете «развели» мошенники. Об этом она сама рассказала в Instagram, обратившись к подписчикам с фразой «Будь осторожен друг на скользком пути добра!».

Самойлова написала: «Я повелась на уловку мошенника и призывала ранее помогать Титовой Юлии, как оказалось: страница, с которой мне писали от лица Юлии, была фейковой, а меня просто развели!.. Я просто в ярости!.. нашла настоящую страницу Юлии @tytovajulia! Она на самом деле собирает деньги на лечение. Чтобы не ошибиться в очередной раз, я попросила ее записать видео с обращением именно к моим подписчикам. Она это сделала, и теперь сомнений нет в правильности данных…».