Девушка-рестлер появилась на красной дорожке в «голом» платье

Сегодня, 04:15

Откровенный наряд молодой женщины потряс общество на одном из публичных мероприятий.

На вручении ESPY Award рестлер WWE Кэтрин Джой Перри появилась на красной дорожке в так называемом «голом» платье. Его так обозначили, потому что персиковое платье в крупную сетку с россыпью страз имело именно такой эффект. При этом, как заметили многие посетители данного мероприятия, девушка была вовсе без нижнего белья. Ранее Кэтрин, ныне она взяла прозвище Лана, пробовала себя в роли фотомодели, потом певицы, затем танцовщицы, и делала небольшие успехи во всех этих областях. Но затем ее привлек рестлинг. Побед у нее, к сожалению, не так уж много, но девушка знает, как сделать из обычного боя настоящее шоу. Тем более, что благодаря ее таланту она стала и медийной личностью Ее приглашают на шоу, телевидение, берут интервью. А также девушка-рестлер имеет свой аккаунт в Instagram, в котором она выкладывает не менее откровенные фото, чем ее платье на награждении.

Ранее сообщалось, что актриса Аманда Сейфрид также выбрала для роли ведущей «голое» платье. Однако, многие посчитали ее наряд весьма соблазнительным, а белое кружево отлично подчеркивающим фигуру.