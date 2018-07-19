Орландо Блум ждет, что Кэтти Перри родит ему детей

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Недавно актер успокоил почитателей, что кратковременный разрыв отношений только обострил их чувства, они снова вместе и готовы к созданию полноценной семьи.

На своей странице в соцсети Орландо предложил подписчикам задавать любые вопросы, а он на них будет откровенно отвечать. Естественно, самый популярный вопрос касался его взаимоотношений с 33-летней Кэтти Перри. Блум честно признался, что в его планы на будущее входит завести совместных детей со своей возлюбленной. Правда, 41-летняя звезда «Властелина колец», вопреки ожиданиям фанатов, ничего не сказал о свадьбе с певицей. Ведь поклонники помнят, что у Блума уже есть ребенок, который родила ему Миранда Керр, но их отношения были очень недолгими.

Кэтти подыскивает в Лондоне жилье, чтобы быть рядом с Орландо. Парочку не так давно видели в одном из лондонских ресторанов. Во время романтического ужина они выглядели очень счастливыми. Роман Блума и Перри начался в 2016 году, однако спустя год они расстались. По их словам, разрыв дал им возможность хорошо проверить свои чувства, и они снова воссоединились этой весной.