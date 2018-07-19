Анюта Рай обсудила с подписчиками, какие мысли посещают её утром

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Процесс пробуждения происходит у каждого по-своему. Анюта Рай решила обсудить с подписчиками, какие же мысли посещают её подписчиков с самого утра.

Поклонники Анюты Рай уже ознакомились с её новой публикацией. Блогер упоминает, что её утро начинается не так, как у других людей. Первое, о чём думает звезда – в раю девушка или нет. Такое изречение шокировало зрителей, но это была далеко не первая оригинальная мысль. Вторая мысль связана с вторым бокалом коктейля, а третья – с тем, сколько греческого салата осилит звезда.

Комментарии под публикацией буквально ломятся от количества заинтересованных пользователей. Многие предложили свой ТОП-3 мыслей или действий по утрам. Уже неоднократно отмечается, что блогер умеет заинтересовать публику.