Эксперт по языку тела раскрыла скрытые смыслы поз в Instagram

Сегодня, 17:17

По словам специалиста Трэйси Браун, поза часто даёт понять больше, чем считает сам пользователь. Особенно, если пытаться ориентироваться на популярных в Instagram знаменитостей.

Например, есть позы, часто выбираемые для фото журналистом Люси Уотсон. Такой вариант должен создавать впечатление, словно девушку сфотографировали «врасплох». Однако на самом деле такой вариант является одним из самых выигрышных – если есть желание вызвать у подписчиков сексуальное влечение.

Ким Кардашьян нередко снимается в образе «самой невинности», сидя так, что это кажется немного по-детски. Однако эксперт по языку тела отмечает, что здесь есть большой контраст с выражением лица звезды реалити. Значение такой позы – человек знает, что прекрасен, но пытается скрыть старания, приложенные для этого. Есть также образ, условно названный Трэйси Браун «тираннозавром» – из-за ладони в кадре, напоминающей когти древнего животного. Особенно любим такой вариант американской актрисой Зендаей. Согласно языку тела, смысл такой позы – максимальная уверенность, а также наслаждение своей внешностью.

Эротическая фотомодель Тиффани Уотсон в Instagram выкладывает фото, стоя на коленях. Это означает подчёркивание собственной сексуальности. Наконец, есть вариант, нередко выбираемый Кайли Дженнер, основная черта которого – надутые губы. Они раскрывают желание соблазнить, однако одновременно и неуверенность в себе.