На аукцион выставлены вещи покойной Шэрон Тейт и Принса

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Нешуточный ажиотаж вызвала продажа вещей, когда-то принадлежавших культовым персонам.

Талантливая актриса Шэрон Тэйт была зверски убита 9 августа 1969 года в собственном доме бандитами Чарльза Мэнсона. Ей тогда было всего 26 лет и она находилась на девятом месяце беременности. Ее смерть всколыхнула общество. С этого дня красавица стала культовой персоной и теперь ее вещи, когда-то ей принадлежавшие, продают за большие деньги, а новость об этом порадовала многих. Ожидается, что нешуточная борьба развернется за платья покойной Шэрон. Самое дешевое из тех, что были выставлены на аукцион, стоит 4000 долларов. Особенный интерес для покупателей представляет свадебное платье, в котором звезда выходила замуж за Романа Полански. Его минимальная цена будет составлять 50 тысяч долларов.

Певец Принс умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет от случайной передозировки обезболивающими средствами. Устраивает продажу вещей певца Принса его телохранитель, который на протяжении долгого времени хранил множество вещей, принадлежавших его подопечному.