«Идеальная»: Тейлор Свифт удивила поклонников своей фигурой

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Преданные поклонники Тейлор Свифт знают о том, какой фигурой обладает их любимая певица. Папарацци смогли заснять знаменитость на выходе из студии звукозаписи.

Образ звезды запал многим фанатам в душу. Тысячи восхищённых людей уже высказались о том, что считают певицу идеалом. Наряд тоже очень понравился пользователям Сети и не был упущен тот факт, что мини-шорты смогли подчеркнуть красивые ноги певицы.

Такой образ стал одним из тех, который не несёт в себе отсылки к вражде Тейлор и Ким Кардашьян. Несколько лет назад Свифт была названа змеёй, но это не смогло задеть певицу, а во многом стало незаменимой деталью её имиджа. В своём Instagram-аккаунте звезда посвятила своей одежде несколько постов, а также обсудила с подписчиками почему они одевается так и никак иначе.