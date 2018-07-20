Ольгу Бузову мучают ночные кошмары

Сегодня, 02:45

Певица Ольга Бузова в последнее время практически потеряла сон. Звезда просто боится засыпать.

Популярность Ольги Бузовой растет день ото дня, но такие изменения в ее жизни не пошли на пользу знаменитости. Как сообщила сама певица, в последнее время она не может нормально спать, несмотря на то, что достаточно много работает и сильно устает. Оставшиеся на отдых часы она не может потратить на сон, ведь закрывая глаза ее мучают ночные кошмары.

Знаменитость стала лицом обложки последнего номера популярного журнала Harper's Bazaar, где и рассказала о своей проблеме. Также Бузова скучает по обычным пикникам и прогулкам по парку. Творчество доставляет звезде большое удовлетворение, но все же в ней есть и отрицательные стороны. Агрессия и критика, которые часто льются потоком в ее адрес, доставляют душевную боль и нервное расстройство. Несмотря на это, Бузова не собирается сбавлять рабочий темп и вскоре запустит несколько новых проектов.

Все же знаменитость не призналась, какие именно кошмары ее мучают. Теперь же поклонникам российской певицы придется только догадываться об их природе. На страничке Бузовой в социальной сети многие уже начали ей сочувствовать и предлагать рецепты от бессонницы. Ольгу Бузову жалеют и засыпают советами, как исправить ситуацию.