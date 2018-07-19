Высокие отношения: Сводный брат Кайли Дженнер хочет помириться со своей богатой сестрой

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После того, как известный журнал Forbes на обложке своего издания опубликовал самую младшую из сестёр Кардашьян-Дженнер Кайли и рассказал о её многомиллионном состоянии, сводный брат Брендон Дженнер захотел восстановить отношения со своей родственницей.

Сообщается, что 37-летний киноактер Брендон Дженнер, который приходится Кайли Дженнер сводным братом по отцовской линии, ищет встречи со своей младшей сестрой. После того, как мир узнал о миллионах девушки, которая построила собственную косметическую империю, Брендон неожиданно объявил о желании восстановить отношения с Кайли.

Брат Дженнер стал проявлять активность на страничках Кайли в социальных сетях и делать все возможное, чтобы популярная сестра его заметила. Стоит отметить, что Кайли и Кендалл Дженнер не поддерживают отношения с детьми своего отца-трансгендера Кейтлин Дженнер от предыдущего брака.