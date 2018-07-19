«Не хочу рожать»: Свадьба Майли Сайрус и Лиама Хемсворта под угрозой

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Певица не представляет себя в роли матери и не скрывает этого даже от будущего мужа.

Сообщается, что пара Майли Сайрус и Лиама Хемсворта окончательно рассорилась. Причиной этому стало нежелание Майли заводить в ближайшее время детей. Друзья и знакомые Лиама говорят, что он в отчаянии, ведь он так хотел на самом деле завести с певицей настоящую семью, а она заявила: «Не хочу рожать». Однако, Майли в своем недавнем интервью признавалась, что она не то чтобы не представляет себя в роли матери, она даже не представляет какой будет женой. Этот комментарий, скорее всего, и поспособствовал разладу в паре. Свадьба, которую Сайрус очень долго откладывала на потом, на данный момент находится под угрозой. Лиам и Майли живут раздельно и помирятся ли они снова - пока неизвестно.

Родственники Лиама, включая его брата Криса, сразу предупредили мужчину, что из таких отношений крепкой семьи не получится. Однако, Лиам Хемсворт по всей видимости и не собирался сдаваться.

Ранее сообщалось, что произошло тайное бракосочетание Лиама и Майли. Такой всплеск предположений возник из-за фото отца Сайрус, опубликованного в Instagram. На нем, якобы, Майли была запечатлена в белом платье и подпись говорила что-то о счастье. Однако, информация не подтвердилась и свадьба все еще не состоялась.