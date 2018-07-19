Терапевт Анджелины Джоли: Актриса панически боится одиночества

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Терапевт, занимающийся лечением Анджелины Джоли, заявил, что актриса все ещё испытывает панические атаки, поскольку боится одиночества. Именно по этой причине голливудская красавица хочет, чтобы шестеро детей все время были с ней.

Американские источники передают, что актриса Анджелина Джоли продолжает проходить курс лечения от панических атак. По словам терапевта актрисы, потенциальной целью было помочь ей справиться с неизбежными последствиями ее развода. Сейчас Джоли пониманием и принимает, что является матерью-одиночкой, однако теперь она боится остаться одной, поскольку опасается, что Брэд Питт может забрать детей.

Сообщается, что панические атаки преследовали Анджелину и на съемках второй части фильма «Малефисента», из-за чего актриса часто забывала слова и могла без слов покинуть съемочный павильон. На данный момент актриса пока не нашла себе нового возлюбленного.