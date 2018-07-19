«Несмотря ни на что»: на роль в «Ходячих мертвецах» приняли глухую актрису

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Сериал «Ходячие мертвецы» можно назвать лучшим для тех, кто ищет для себя неожиданные повороты не только в сюжете, но и на съёмочной площадке. Одной из неожиданных новостей стало то, что продюсеры решили оставить такого персонажа, как Конни.

На роль Конни претендовало множество талантливых актрис, однако затмить их всех удалось далеко не обычной девушке. Лорен Ридлофф признана чрезвычайно одарённой даже без возможности слышать.

Такая особенность девушки идеально вписывается в развитие сюжета. Отличительной чертой Конни будет и невероятно развитая интуиция, возможность предугадать неприятности и их последствия. От идеи ввести ещё пару персонажей из комикса отказались в пользу качественного раскрытия одного героя, однако зрителей уверяют, что зрителям происходящее в новом сезоне будет по душе.

40-летняя актриса была Мисс глухая Америка в период с 2000 по 2002 год, а также принимала участие во многих телешоу страны.

Дата выхода нового сезона приходится на октябрь 2018 года. Поклонники шокированы, что девушка пробивается, несмотря ни на что, и уверенно идёт к своей цели.