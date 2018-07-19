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Анна Хилькевич активно готовится ко вторым родам, выбирая наиболее комфортабельную клинику. Особое внимание она уделяет компетенции медиков, которые будут помогать звезде.

Поклонники актрисы популярного молодежного сериала «Универ» Анна Хилькевич знают, что она готовится уже во второй раз стать мамой. Роды должны пройти очень скоро и звезда активно занимается выбором родильного дома, в котором и появится на свет ее малыш.

Известно, что актриса до последнего скрывала факт второй беременности и только после того, как округлый животик уже не вызывал у публики никаких сомнений, она откровенно рассказала о своем положении. Известно, что какой то период беременности Хилькевич чувствовала себя довольно плохо, но все трудности она выдержала и теперь живет в предвкушении родов. Анна Хилькевич вложит во вторые роды миллион рублей.

Звезда не стремится уйти в декрет и выполняет все свои обязанности, которые связанны с бизнесом – у Хилькевич есть собственный салон красоты в центре Москвы. Известно, что перерыва на декретный отпуск знаменитость не брала и во время первой беременности, а после родов практически на следующий день уже была на съемочной площадке сериала «Универ».

Сообщается, что роды пройдут в Москве, а затраты на оплату клиники «Лапино» составят один миллион рублей. Напомним, что дочку Хилькевич тоже рожала в России. Актриса рассказала в одном из интервью, что после того, как узнала о второй беременности, она даже не секунды не сомневалась, что будет рожать.

Напомним, что первую дочь Арианну знаменитость родила в декабре 2015 года. Отцом малышки стал бизнесмен Артур. Как известно, в госпитале «Лапино» рожают многие российские знаменитости, а всего лишь неделю назад там на свет появилась малышка Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.